Forza Italia favorevole al passaporto vaccinale. La rinuncia di Bertolaso

La libertà è il principio cardine della politica azzurra. Ecco perché Forza Italia continua a puntare sui vaccini come veicolo essenziale per un ritorno alla normalità, che vuol dire essenzialmente libertà di muoversi e libertà d'impresa (https://www.ilgiornale.it/news/politica/forza-italia-favorevole-passaporto-vaccinale-rinuncia-1931777.html).

Antonio Tajani, coordinatore nazionale degli azzurri, saluta quindi con favore e compiacimento l'annuncio da parte della Commissione europea di una «Covid pass», una sorta di passaporto vaccinale, per consentire a chi è immunizzato di tornare a muoversi liberamente. Con favore perché è, secondo l'intero gruppo dirigente di Forza Italia a partire dallo stesso Berlusconi, il metodo migliore per garantire in piena sicurezza la mobilità, e con compiacimento perché le indicazioni dell'Unione europea rispecchiano quelle che sono state le indicazioni di Forza Italia sull'importanza strategica dei vaccini e sul coordinamento di una politica sanitaria europea. «Sarà una sorta di day-after dopo il lockdown di Pasqua, che tutti speriamo sia davvero l'ultimo per le imprese del settore - gli fa eco Anna Maria Bernini, capogruppo azzurro al Senato -. Con la maggiore disponibilità di vaccini nel secondo trimestre, il pass comunitario garantirà la ripresa graduale degli arrivi sia per vacanza che per lavoro». Forza Italia, insomma, è in perfetta sintonia con il governo dell'Unione europea.