Forza Italia in pressing su Mario Draghi: "Soluzione Guido Bertolaso"

Le primule di Domenico Arcuri saranno accantonate? Mario Draghi, dopo l'ennesimo flop nella gestione dell'emergenza coronavirus, avrebbe deciso di chiamare la Protezione Civile. Sarà questa a dover affiancare il commissario nella gestione della pandemia. L'idea - stando a quanto riportato dal Giorno - è già nell'aria da giorni. Ma a breve potrebbe vedere la luce. D'altronde il mandato di Arcuri si appresa a finire (la scadenza è prevista per marzo). Tra i nomi di chi lo affiancherà spunta quello di Agostino Miozzo, 68 anni, medico di rinomata fama internazionale, e Angelo Borrelli, già capo della Protezione Civile con un titolo professionale da dottore commercialista.

Ma ci sarebbe un'altra candidatura che più di tutte vede Forza Italia in prima linea. Si tratta di Guido Bertolaso, per la cui nomina spinge in particolare Antonio Tajani. "La conferma di Arcuri come super commissario sarebbe un errore. Soluzione? Guido Bertolaso", scrive su Twitter il vicepresidente azzurro.