Gentiloni "messaggero" del Mes in Italia

“Il Mes è fondamentale per rafforzare la resilienza dei sistemi sanitari. Le condizionalità ‘macroeconomiche’ che hanno caratterizzato la crisi precedente sono state eliminate per queste linee di credito straordinarie destinate alla sanità”. Lo assicura Paolo Gentiloni. Il ‘Next generation Eu’ approvato dal Consiglio europeo di luglio, ricorda Gentiloni, non sarà disponibile prima della metà del 2021. Quindi, se il Governo vuole soldi subito, potrà ricorrere ai prestiti del fondo ‘Salva Stati’, oltre 36 miliardi per l’Italia. C’è anche il programma ‘React Eu’, ma l’allocazione dei suoi “47 miliardi di sussidi” è ancora oggetto di discussione tra gli Stati Ue. Il piano Sure della Commissione Ue è invece riservato all’occupazione. Primo accorgimento valido per tutto: “Guai a usare i soldi per ridurre le tasse”, scandisce il commissario.