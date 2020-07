Gianni Letta, incontro segreto con Luigi Di Maio: arriva il governissimo?

"Secondo quanto confermato da diverse fonti, scrive la Stampa, Gianni Letta ha incontrato in segreto il ministro degli Esteri una decina di giorni fa, in un palazzo del quartiere Trastevere, alla presenza di una persona, spiegano, dalle ampie frequentazioni nelle galassie di Berlusconi". Un incontro durante il quale ovviamente si è parlato dell'ipotesi, ora sempre più concreta, di allargare il governo a Forza Italia, ipotesi che lo stesso Cavaliere recentemente non ha escluso (a patto però che si cambi premier).