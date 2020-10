Giorgia Meloni, clamoroso retroscena sulla candidatura di FdI in Regione Lazio

Nelle ultime settimane si parla molto della corsa al Campidoglio e dei possibili candidati. Italia Oggi ha lanciato un’indiscrezione su un sondaggio riservatissimo arrivato sul tavolo dei leader del centrodestra, secondo cui Giulia Bongiorno avrebbe ottime possibilità di diventare sindaco di Roma se gli avversari principali dovessero essere Carlo Calenda per il centrosinistra e Virginia Raggi per il M5s. Il retroscena però si sofferma anche sulla Regione Lazio, dove ormai da tempo Nicola Zingaretti ragiona con i suoi fedelissimi sulla possibilità di lasciare la poltrona da governatore per entrare nel governo e gestire direttamente i 200 miliardi del Recovery Fund. Nel caso in cui ciò accadesse, il Pd però farebbe con ogni probabilità un regalone al centrodestra: secondo Italia Oggi, Chiara Colosimo è il nome caldo per un’eventuale sfida alla Regione Lazio. A sorpresa dai sondaggi del centrodestra è risultata lei la candidata migliore: è in vantaggio pure sul leghista Claudio Durigon. Tra l’altro la meloniana conosce bene la macchina regionale dato che è già al secondo mandato, nonostante sia appena 35enne: in più è figlia di un radiologo del Gemelli di fama mondiale e di una microbiologa dalla quale ha ereditato la passione per la sanità.