Giuseppe Conte, dopo il virus lo mandano a casa? Governo al capolinea

"Non possiamo farci trovare impreparati". Nel Pd guardano già al dopo-coronavirus, che potrebbe diventare anche un dopo-Conte. Il piano del premier è chiaro: sfruttare queste settimane di emergenza (e solidarietà) nazionale per garantirsi un futuro da leader, magari con un proprio soggetto politico autonomo. I dem però, scrive il Giornale, non ci stanno, anche perché la gestione dell'epidemia da parte del premier ha lasciato perplessi molti dei cosiddetti "alleati" della maggioranza giallorossa.