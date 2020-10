Giuseppe Conte, ecco cosa vuole Mattarella. Retroscena dal Quirinale

Sul tappeto, rivela Italia Oggi, restano tutte le preoccupazioni del Colle che non vuole assolutamente rivedere un film già visto, con gli errori a ripetizione della fase uno. In particolare sono quattro le cose che il Quirinale preferirebbe non si ripetessero più a cominciare dalla mancata collaborazione, per non dire aperta ostilità, tra maggioranza e opposizione. Poi al Colle sperano che stavolta si riesca finalmente a dare sin da subito ai cittadini un'informazione chiara ed univoca su quello che bisogna fare e su quello che non bisogna fare, evitando i continui e logoranti duelli rusticani tra Palazzo Chigi e i Presidenti delle Regioni. Inoltre al Colle sì preferirebbe che venissero usati di più i Decreti legge anziché i Dpcm, tanto cari a Palazzo Chigi vuoi per esigenze di visibilità vuoi per tenere unità la coalizione nei momenti di maggiore difficoltà. Insomma, anche stavolta il Quirinale tiene alta l'attenzione in una fase cruciale per la vita del paese.