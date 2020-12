Giuseppe Conte è sicuro: il governo non cadrà sul Mes

"Il mio governo non cadrà sul Mes, saremo noi a gestire la ricostruzione", assicura in una lunga intervista al direttore Maurizio Molinari su Repubblica. A chi nel M5s annuncia voto contrario il 9 dicembre replica assicurando che il Movimento "sta completando la svolta pro-Ue", mentre a chi nel Pd e in Italia Viva chiede il rimpasto risponde con un eloquente "dovete uscire allo scoperto e chiedere cosa volete". L'aria nella maggioranza, insomma, sembra piuttosto tesa. E il pugno sul ginocchio, nota Molinari, arriva quando gli si chiede se il suo decisionismo non sia eccessivo.