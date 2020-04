Governo, Conte mollato dopo il Mes? Preoccupazione a Palazzo Chigi

Aumentano i dubbi sull'operato di Giuseppe Conte nei confronti del Mes. Oltre al Pd, anche Sergio Mattarella non sembra aver apprezzato l'uscita di venerdì del premier: quella in cui ha affermato che l'Italia non firmerà il Meccanismo europeo di stabilità. A quanto scrive Il Giornale riportando voci a Palazzo Chigi, il presidente della Repubblica ha fatto presente direttamente a Conte la sua contrarietà. Insomma, il premier non gode più del sostegno quirinalizio e non è un caso per molti che Vittorio Colao sia stato nominato alla guida della task force per la "fase due" dell'emergenza coronavirus.