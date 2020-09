Governo, parla Romano Prodi: Pd e 5Stelle non deludano l'Italia

"In fila ai seggi ho visto la speranza diun Paese. Sì, dietro questa partecipazione, così forte e anche cosìinattesa, c’è un’Italia che si fida", "c’è un Paese da cambiare, non va deluso". Lo dice Romano Prodi a ’Avvenire’."Nel Pd e nel M5s ci sono anche valori unificanti, ma ora serve unsalto di qualità. Serve un grande progetto di rinascita morale. Servono decisioni di respiro...-insiste Prodi-. È inutile discutere ancora sulle controversie del passato: queste non possono chedividere. È, invece, il momento di tirare fuori idee sul futuro.Perché riuscirci vuol dire risollevare l’Italia e anche vincere leprossime elezioni"."I cittadini sono stanchi di chi promette il taglio delle tasse e nonlo realizza, di chi accarezza i sentimenti superficiali. Vuole unprogetto grande. Di prospettiva", dice il professore spiegando ancora:"Basta giochini. Basta estenuanti confronti su qualche opera pubblica. La sfida è solo una: il futuro del Paese. E solo su questo si può fondare una alleanza. Il primo banco di prova poteva essere sui fondidel Mes ma sono emerse solo rigidità. Quei soldi ci servono, è una pazzia anche solo pensare di farne a meno. E non è politica, è solo buon senso. E il buonsenso è il primo pilastro di ogni governo".