I 5Stelle non si fermano più. Ora vogliono abolire il Patto di Stabilità

“Abbiamo raggiunto traguardi impensabili fino a qualche mese fa, sancendo una nuova fase per l’Europa con la storica nascita di un debito comune”. Il vicepresidente del gruppo Cinque Stelle alla Camera, Filippo Scerra intervistato dalla Notizia, è ben consapevole del risultato raggiunto da Giuseppe Conte, sulla spinta del Movimento cinque stelle, riguardo al Recovery Fund. Ma la battaglia per cambiare l’Europa, spiega ancora Scerra, è solo all’inizio: “Ora dobbiamo batterci per la revisione del Patto di Stabilità”. Insomma, la sola sospensione non basta per superare definitivamente la stagione dell’austerity. “Parliamo, oggi, di un’Europa più forte, solidale e più vicina ai cittadini e di un’Italia che ha, adesso, tutti gli strumenti per ripartire”.