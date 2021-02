Il Consorzio di tutela del gioiello enologico montalcinese, scrive MontenapoDaily (https://montenapodaily.com/2021/02/12/il-brunello-di-montalcino-viaggia-in-rolls-royce/) ha deciso di sottoscrivere una partnership con la casa automobilistica britannica simbolo del lusso, entrando nel catalogo (stampato in tiratura limitata) destinato ai soci del club Rolls-Royce, che riunisce i facoltosi proprietari dell’auto inglese sparsi in oltre 50 Paesi, dall’Europa agli Stati Uniti, passando ovviamente per i Paesi Arabi.

«La partnership non si limita alla presenza nel catalogo, riservato ad un target di nicchia e quindi incisivo strumento di marketing – evidenzia il vicepresidente del Consorzio Riccardo Talenti – Brunello e Rolls-Royce si presenteranno insieme per la prima volta in occasione di due eventi esclusivi, uno a Londra e uno a New York, che verranno calendarizzati quando ci saranno le condizioni per poterli svolgere in presenza in totale sicurezza».

Gli eventi vedranno la presenza istituzionale del Brunello e permetteranno ad un pubblico elitario di degustare le migliori annate di Brunello ammirando i modelli più famosi prodotti dalla casa automobilistica britannica, che ha conquistato con il suo marchio teste coronate, casate nobiliari, ma anche stelle di Hollywood e personaggi famosi.