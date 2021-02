"Il governo? Nessuna pax". Bersani vuole rifondare la sinistra con Pd e 5S

Getta il cuore oltre l’ostacolo Pierluigi Bersani, ex leader del Pd, oggi deputato di Leu. Pur aderendo in maniera convinta al nuovo governo Draghi, “la migliore soluzione possibile”, il parlamentare guarda decisamente avanti e, nel timore che il centrodestra possa trarre vantaggi in futuro dalle ultime vicende politiche, invita i partiti del suo schieramento a lavorare per un nuovo progetto scrive Il Giornale.it (https://www.ilgiornale.it/news/politica/bersani-governo-non-avr-vita-facile-futuro-progetto-pd-e-m5s-1925165.html). “Mi appello agli alleati leali che hanno sostenuto il Conte bis – dice Bersani in un’intervista concessa a La Stampa – decidiamo cosa vogliamo fare da grandi”. Nonostante l’esponente di Leu ritiene positivo l’impegno diretto di Mario Draghi, la strada non è certamente in discesa. “Non c’è la pace – continua – ma bisogna governare, i conti si faranno dopo”.