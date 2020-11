Il "piano-Ursula": fuori Giuseppe Conte e dentro Silvio Berlusconi?

Il premier sa benissimo, scrive il Giornale, che non è necessario che Fi entri in maggioranza per dar vita ad un "esecutivo più forte", come già chiesto da Matteo Renzi. Anche perché per il premier il rimpasto, voluto da dem e Renzi, può essere l'anticamera per la sua defenestrazione. Il Pd, infatti, non trattiene più l'insofferenza per l'immobilismo contiano e lo ha dimostrato con i propri capigruppo dem Delrio e Marcucci molto critici ieri contro Palazzo Chigi. "Stavolta Conte dia un segnale", è il messaggio che arriva dal Nazareno.