"Il quesito era ingannevole". La base M5S vuole (ri)votare su Rousseau

Una ribellione contro i vertici per denunciare la faziosità del quesito e chiedere dunque un nuovo voto su Rousseau. La base del Movimento 5 Stelle, scrive Luca Sablone su Il Giornale.it (https://www.ilgiornale.it/news/politica/quesito-era-ingannevole-base-m5s-vuole-rivotare-su-rousseau-1924433.html) è in agitazione e non intende farla passare liscia a chi ha deciso di porre una domanda non molto oggettiva e non rappresentativa della realtà dei fatti. Agli iscritti sulla piattaforma era stato chiesto di esprimersi con un "sì" o con un "no" riguardo la fiducia al governo guidato da Mario Draghi premettendo che - qualora avesse vinto il "sì" - sarebbe stato istituito un super-Ministero della Transizione ecologica e che il M5S si sarebbe impegnato a difendere "i principali risultati raggiunti" nel corso di questi anni di governo, prima gialloverde e poi giallorosso.