"Ius soli e diritto di voto ai sedicenni? Ridateci Nicola Zingaretti"

Vittorio Feltri non ha nascosto la vena polemica su Enrico Letta, manifestandola nel seguente tweet: “Il nuovo segretario del Pd esordisce dicendo che bisogna battersi per estendere il diritto di voto ai sedicenni. Non solo, bisogna battersi anche in favore dello Ius Soli. Ridateci Nicola Zingaretti”. Il messaggio, riportato anche da Liberoquotidiano.it (https://www.liberoquotidiano.it/news/commenti-e-opinioni/26546224/vittorio-feltri-enrico-letta-ius-soli-diritto-voto-sedicenni-ridateci-nicola-zingaretti.html) è chiaro e ironico fino a un certo punto: al direttore di Libero è evidente che non sia piaciuto l’intervento di Letta, che all’Assemblea dei dem ha tracciato le linee guida del suo mandato da segretario.