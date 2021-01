L'ultimatum di Conte a Renzi: "Se Iv si sfila dal governo..."

Arriva la clamorosa svolta targata Giuseppe Conte, scrive Il Giornale.it (https://www.ilgiornale.it/news/politica/conte-passa-ricatto-renzi-sfila-i-ministri-no-nuovo-governo-1916029.html), che inizia a tracciare la strada in vista dell'imminente crisi di governo che Italia Viva aprirà nelle prossime ore.

La situazione sta esplodendo: i renziani tra questa sera e domani ritireranno i ministri e staccheranno la spina ai giallorossi. È questa la convinzione che circola e che viene via via confermata dal partito fondato da Matteo Renzi. Ma da Palazzo Chigi è giunta una novità che rischia di cambiare le carte in tavola: trapela che se l'ex sindaco di Firenze si assumerà la responsabilità di una crisi di governo in piena pandemia, per il presidente Conte sarà impossibile rifare un nuovo esecutivo con il sostegno di Italia Viva.

Un vero e proprio siluro, a cui seguono le posizioni in difesa di Giuseppi da parte delle altre forze di maggioranza. Anche Vito Crimi, reggente del Movimento 5 Stelle, aveva annunciato questa linea: "Non si può abbattere la casa e poi fare un sorriso e dire che va tutto bene. Se Renzi si rende colpevole del ritiro dei suoi ministri, con lui e Italia Viva non potrà esserci un altro governo. Esiste un limite a tutto. Se ora, nelle condizioni in cui siamo, qualcuno si chiama fuori e saluta la compagnia, per noi è fuori e resta fuori definitivamente". Sulla stessa scia Luigi Di Maio: "Se Iv ritira le sue ministre? Le nostre strade si dividono".