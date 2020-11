La Rai, The Voice Senior e il twerking

Dopo i tutorial per la spesa sexy di Detto Fatto su Rai Due (che hanno avuto ampio risalto pure sul The Guardian in Inghilterra e L'Avanguardia in Spagna) i vertici Rai stanno dando un giro di vite (forse anche troppo) alla moralizzatore dell'italica cultura. E così ieri, secondo i soliti bene informati, ci sarebbe stato un "taglio" al programma The Voice Senior, su Rai Uno in prima serata. Un taglio che avrebbe riguardato il twerking. In poche parole, con il twerking i vertici Rai non avrebbero dato luce verde alla trasmissione con buona pace del direttore di Rete Coletta. Come è finita? Con tanti cari saluti al twerking.