La vitamina D ci rende più forti contro il Covid

Che la vitamina D faccia bene è cosa nota ma uno studio a firma Tor Vergata, pubblicato sul Journal of the American College of Nutrition, aggiunge un dipiù: la vitamina D rappresenta una barriera difensiva contro il Covid-19. “Un livello adeguato rafforza le difese immunitarie e ci rende più forti al cospetto del virus – spiega a LaChirico.it (https://www.lachirico.it/2021/02/26/la-vitamina-d-ci-rende-piu-forte-davanti-al-covid-19-a-lachirico-i-consigli-del-prof-fabbri/) Andrea Fabbri, professore di Endocrinologia e firmatario, con altri, della ricerca pubblicata sulla rivista ufficiale della Società americana di nutrizione clinica – Dal nostro studio è emerso come bassi livelli di vitamina D siano significativamente associati ad un aumentato rischio di mortalità nei pazienti ospedalizzati con Covid-19”.

Lo studio retrospettivo è stato condotto su un totale di 137 pazienti ricoverati presso il Policlinico di Tor Vergata durante la primavera del 2020, prima ondata. “Al momento del ricovero – prosegue il professore Fabbri – tutti i soggetti arruolati nello studio presentavano una carenza di vitamina D, alla fine è emerso chiaramente che tale deficit costituisce un fattore di rischio indipendente per mortalità da Covid-19. In altre parole, l’ipovitaminosi D si associa alla severità della malattia da Covid-19. Inoltre, sono in corso diversi studi per determinare se l’integrazione con vitamina D possa effettivamente ridurre il rischio di infezione”.