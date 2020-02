Lega, Salvini? Non andrà mai a Palazzo Chigi. Parola di Giorgetti

Scrive il Giornale che secondo Giancarlo Giorgetti, Salvini deve cambiare strategia e "accettare la sfida di una legislatura di riforme, magari assecondando l'idea di un altro governo". Addirittura, Giorgetti avrebbe confidato ad un senatore di Forza Italia che "se non si cambia schema restiamo fermi al palo e non facciamo il bene del Paese". E "Matteo (Salvini) dovrebbe calarsi nelle istituzioni. Se insiste così", avverte il leghista, "a Palazzo Chigi non andrà mai".