Lega, scontro totale tra Salvini e Giorgetti

Il Mes non divide solo il governo- Pd e M5S che si sono spaccati sul voto nell’europarlamento - ma secondo le indiscrezioni riportate da Repubblica avrebbe segnato una frattura anche tra il segretario della Lega Matteo Salvini è il numero due del Carroccio Giancarlo Giorgetti. Secondo l’ex sottosegretario dalla presidenza del Consiglio, infatti, l’Italia per non affondare e per dare una mano alle imprese del Nord in difficoltà dovrebbe prendere tutte le risorse messe a disposizione dall’Europa, comprese quelle del fondo salva-stati che sulle spese sanitarie sarebbero senza condizionalita’. Salvini invece crede che anche in questo caso si tratti di una battaglia politica, che il Mes senza condizionalita’ non esista e soprattutto che su questa partita, il Mes appunto, il governo possa davvero cadere.