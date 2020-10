Luigi Di Maio, cifre pazzesche sul suo ipotetico partito: vale il 9,3%

Ottime notizie per Luigi Di Maio. Secondo le ultime rilevazioni di Lab2101 per il quotidiano La Notizia una creatura politica dell'ex leader grillino varrebbe addirittura il 9,2 per cento. Ma c'è di più perché l'83,5 per cento dei consensi arriverebbe dal Movimento. Fin qui niente di scontato se non fosse che Di Maio scipperebbe qualche voto anche agli alleati del Pd. "Dall’elettorato del centrosinistra arriverebbe in dote un altro 10,4, di cui l’8,3 direttamente dal Pd. Solo per il 4,2 per cento, invece, il partito del titolare della Farnesina pescherebbe nel bacino del centrodestra".