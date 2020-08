Luigi Di Maio e quel messaggino spedito dal Pd...

"Game over". Luigi Di Maio ha ricevuto un messaggio Whatsapp dal Pd. A scriverlo, spiega il Messaggero, è Matteo Ricci, il sindaco dem di Pesaro che sta tessendo la trama per un'alleanza elettorale nelle Marche che a questo punto sembra impossibile. Tra accuse e sospetti incrociati, infatti, il Movimento 5 Stelle per bocca del reggente Vito Crimi ha detto che non ci sono le condizioni per una intesa, stante anche il muro alzato dal candidato ufficiale dei grillini, Gian Mario Mercorelli.