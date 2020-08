M5s, chi vuole il bis della Raggi?

I vertici del M5s hanno sciolto la riserva? Secondo alcuni c'è il il sì di Davide Casaleggio e con lui diventa quasi certa la ricandidatura di Virginia Raggi a sindaco di Roma. Il capo di Rousseau - scrive il Fatto Quotidiano - non considera più vincolanti i due mandati e sta pensando ad una deroga per i sindaci. Possibile tramite l’ampliamento di una regola già in vigore, il cosiddetto mandato zero. Perchè Raggi vuole il via libera di Casaleggio dopo quello informale degli altri big, da Luigi Di Maio al reggente Vito Crimi. E sa di poter contare sull’appoggio pubblico ed entusiasta di Di Battista.