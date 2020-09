M5s, Di Maio punta sul direttorio: ora non vuole più l'uomo solo al comando

Luigi Di Maio è stato chiaro in una intervista a Rtl: “Non sto pensando di tornare capo politico, ma serve una leadership forte”. Diciamo subito che potremmo essere dubbiosi su questa dichiarazione, ma ne dobbiamo dare atto e regolarci di conseguenza non rinunciando però a qualche considerazione. In effetti il ministro non ha solo scandito una frase ad effetto, ma ha poi seguito un ragionamento: “Quando mi sono dimesso a gennaio ho detto che speravo che le responsabilità potessero ricadere di più sulle spalle di più soggetti. Perché se la leadership è unica, poi gli altri si deresponsabilizzano”.