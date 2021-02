M5s spaccato? "Tanto a Draghi non importa nulla"

I Cinque Stelle sono ormai un Movimento allo sbando. A decretarne la fine politica l'ondata di espulsioni arrivate dopo i "no" al governo di Mario Draghi. Un dettaglio che non intimorisce il nuovo premier. Il motivo? Lo spiega Vittorio Feltri (https://www.liberoquotidiano.it/news/commenti-e-opinioni/26279577/vittorio-feltri-m5s-spaccato-mario-draghi-non-importa-nulla.html). "Il M5S si è spaccato - cinguetta -, ma a Draghi non gliene importa nulla. Perché nulla cambia". E infatti non è una novità. Quanto riportato dal direttore di Libero altro non è che la punta dell'iceberg. Nei giorni scorsi sono stati 15 i grillini al Senato messi alla porta e 21 quelli alla Camera dei deputati. Per non parlare dell'addio del più ribelle tra i riottosi: Alessandro Di Battista. Il delfino di Beppe Grillo ha lasciato il Movimento proprio per il suo sostegno all'ex banchiere.