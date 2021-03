Mario Draghi, c'è lui dietro il no a Paolo Savona nel 2018?

Le vecchie tensioni tra Mario Draghi e Paolo Savona tornano attuali. I due, come spiega il Giornale, si sono spesso scontrati su diversi temi economici, come quello cruciale sulle regole e l’adozione dell’euro (https://www.liberoquotidiano.it/news/politica/26580549/mario-draghi-dietro-no-paolo-savona-2018-grande-ispiratore-veto-quirinale.html). Nel 2018, qualcuno ha pensato che fosse stato Draghi “il grande ispiratore del veto del Quirinale”. Tre anni fa, infatti, Sergio Mattarella aveva bloccato la sua nomina a ministro dell’Economia all’interno del governo gialloverde, proprio per via delle posizioni antieuro che Savona rappresentava.