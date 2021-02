Mario Draghi: c'è lui dietro lo stop allo sci

Dietro la decisione di chiudere le piste da sci almeno fino al 5 marzo c'è il nuovo presidente del Consiglio Mario Draghi. Come scrive La Stampa, il confermato ministro della Salute Roberto Speranza ha chiamato il banchiere prima di ufficializzare la chiusura degli impianti. Un dietro le quinte confermato poi da fonti di Palazzo Chigi che all’Agi hanno spiegato che la scelta è stata condivisa dal governo e dal presidente Draghi. La scelta ha ovviamente scontentato soprattutto i protagonisti del settore, che si erano organizzati per ripartire in sicurezza. E che hanno saputo dell'improvvisa serrata con pochissimo preavviso, lamentando danni non trascurabili, viste le risorse investite nella tanto agognata riapertura prima della fine della stagione sciistica. A quanto pare, infatti, la situazione è precipitata in sole 48 ore e il premier è stato costretto a intervenire.