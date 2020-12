Massimo Galli sul coronavirus: "Liberi tutti? Fatale la terza ondata"

"Con liberi tutti fatale la terza ondata". La previsione arriva dall'infettivologo Massimo Galli, primario dell'ospedale Sacco di Milano, dopo aver visto la folla di persone che ha riempito le vie dello shopping lo scorso week end, soprattutto nelle regioni che hanno cambiato zona, passando da quella a più alto rischio a quella a medio/basso rischio. "E' evidente che, se non si mantengono le precauzioni, non potremo che rivedere una situazione simile a quella che abbiamo già vissuto", dice Galli ad Agorà su Rai3. In caso di eccessivo allentamento, dunque, dovremmo aspettarci una terza ondata di coronavirus. "E' fatale che sia così - aggiunge l'esperto -. Abbiamo ancora moltissimo virus che circola". E a chi dice che bisogna dare fiato alle attività, lui risponde: "Mi rendo perfettamente conto delle esigenze dell’economia e del commercio, ma la salute della gente è un problema importante e la ripresa economica del Paese si misura anche sulla capacità di contenere e limitare i danni costantemente causati dall’epidemia".