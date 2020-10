Massimo Giletti sindaco di Roma?

Massimo Giletti candidato sindaco di Roma? Dopo le indiscrezioni di stampa delle ultime ore, il conduttore di Non è l’Arena non smentisce. Interpellato sul tema in diretta su RTL 102.5 dove il venerdì mattina conduce Giletti 102.5 con Luigi Santarelli, il conduttore ha spiegato: "Non smentisco, mi fa sorridere che mi accostino a tutte le città. Ero rimasto che ero candidato sindaco a Torino, la prossima volta vado a Palermo, ogni due o tre mesi mi spostano, da Torino a Roma a Palermo. Per carità...ma non smentisco", ha affermato in diretta.