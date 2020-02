Mattarella, Casalino e la crisi di governo: ecco che sta per accadere

Giuseppe Conte per tenere in piedi il governo ha cercato la sponda di Sergio Mattarella. Le continue minacce di Matteo Renzi, pronto a tirarsi indietro sullo stop alla prescrizione e lasciare i giallo-rossi senza numeri, hanno costretto il premier a far visita al capo dello Stato.

Incontro che, secondo quanto riportato dai giornali, non coincideva con la realtà, tanto da "stupire" il presidente, sconcertato per le ricostruzioni in cui "si attribuiscono abusivamente intenzioni al capo dello Stato riguardo alla situazione politica". E così a Conte è toccato fare retromarcia: "Si chiarisce - si legge nella rettifica - che il Presidente non è alla ricerca di altre maggioranze diverse da quella che attualmente sostiene il governo".