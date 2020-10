Mattarella, il retroscena: pressing sul Quirinale per far cadere il governo?

Sono in tanti ormai ad appellarsi a Sergio Mattarella affinché faccia cadere il governo e ne nomini uno di unità nazionale. Richieste che il Colle liquida limitandosi a esprimere "curiosità di fronte a un dibattito fondato sul nulla". La "curiosità" di Mattarella è - come sottolinea il Corriere della sera- eloquente. Per far cadere un governo bisogna infatti tener conto di due problemi. Il primo è che per congedare un esecutivo occorre prima che le Camere si esprimano, e non può quindi essere il presidente della Repubblica a dichiararne la fine. Poi il secondo: chi si assumerebbe mai di governare in piena emergenza?