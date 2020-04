Mes, governo in ginocchio: ecco come stanno per colpire l'Italia

"No al Mes categorico. Il Movimento 5 Stelle è pronto a tutto". Il sottosegretario all'Economia Alessio Villarosa, grillino, lo annuncia proprio nel giorno in cui da Bruxelles filtrano voci su un'intesa raggiunta a livello europeo per un Fondo salvastati con "condizionalità leggere". I 5 Stelle non si fidano. "Il progetto Ue e' stato completato esclusivamente nel settore finanziario. Ogni giorno le famiglie e le imprese italiane devono combattere con molti Stati membri con burocrazia zero, regimi fiscali bassissimi, diritti sindacali marginali, welfare e sanità non adeguati e per di più con monete sovrane più deboli dell'euro che agevolano le imprese a produrre ed esportare in quelle economie. Quando è stato deciso di applicare la troika alla Grecia il deputato tedesco Gregor Gysi dichiarò, pur non condividendo, di dover votare il programma di aiuti per evitare di far saltare l'euro perché un ritorno alle monete nazionali avrebbe comportato una valutazione eccessiva del marco rispetto alle altre monete nazionali, Lira compresa, vanificando così le esportazioni della Germania perché, d'improvviso, troppo care". "La Germania esporta verso l'Italia e gli altri Pesi dell'area Euro circa il 33% del volume compressivo e se si pensa che le esportazioni tedesche complessive verso Usa e Cina sono pari a circa il 16% si comprende la portata degli interessi politici della Germania sull'Ue e sull'euro".