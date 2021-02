"Nuovo fisco in un solo colpo": Così Draghi cambia le tasse

Tema delicato e potenzialmente esplosivo. C'era attesa a Palazzo Madama per il passaggio più spinoso del discorso del premier: il capitolo tasse, decisivo per chiarire la posizione di Mario Draghi sulla riforma fiscale.

L'ex presidente della Bce, scrive il Giornale.it (https://www.ilgiornale.it/news/politica/riforma-fiscale-colpo-solo-altrimenti-lobbies-vi-fregano-1924691.html) ben conscio dei ritardi dell'Italia in materia, detta la linea e accelera i tempi. "Non è una buona idea cambiare le tasse una alla volta", ma serve "un intervento complessivo" che scoraggi i "gruppi di pressione" nello "spingere il governo ad adottare misure scritte per avvantaggiarli". Isomma, riforma tributaria immediata, di ampio respiro che stronchi gli assalti delle lobbies. Il premier tira dritto e sembra chiudere sulla flat tax auspicata dal centrodestra, puntando su un sistema impositivo allegerito, ma sempre in base al reddito.