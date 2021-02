"O sono utile o mi faccio da parte": parola di Ricciardi

Walter Ricciardi è stato il personaggio più discusso della domenica per la richiesta di lockdown totale in tutta Italia. Non la zona rossa come siamo abituati con il sistema a colori ma un vero e proprio shout down del Paese come fu a marzo, con la sola concessione alle attività essenziali di proseguire nella loro attività.

Il consigliere del ministro della Salute, scrive Francesca Galici su Il Giornale.it (https://www.ilgiornale.it/news/cronache/lockdown-totale-tempo-necessario-ricciardi-rilancia-linea-1924100.html) non ha dubbi su questa esigenza in un momento in cui le varianti prendono piede e crescono rapidamente tra la popolazione. Dopo aver messo in allarme il Paese nella giornata di ieri, parlando di un "lockdown per il tempo necessario", oggi su Il Messaggero ha dato anche delle tempistiche e dei limiti di durata. Inevitabili le critiche, soprattutto per i modi utilizzati dal consulente, che tornato in tv poche ore dopo l'ospitata a Che tempo che fa si è mostrato offeso per come è stata accolta la sua richiesta di lockdown.