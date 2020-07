Olandesi contro l'Italia: “Gli italiani evadono le tasse, non vanno aiutati”

Attacco frontale agli italiani. Protagonista Geert Wilders, leader della destra euroscettica e sovranista in Olanda e alleato di Matteo Salvini a Bruxelles. Uno che non ha gradito affatto l’accordo raggiunto sul fronte Recovery Fund, per il quale l’Ue ha stanziato 750 miliardi di euro, tra aiuti a fondo perduto e prestiti, per superare la crisi economica innescata dall’emergenza coronavirus.