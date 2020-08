Rai, arrivano le nomine d'agosto: tutti le novità

Siamo ormai arrivati a Ferragosto, redattori, capiredattori e direttori si stanno godendo le loro meritate ferie ma in RAI la vita continua come sempre, tanto più quando si tratta di nomine. Pochi sanno infatti che nelle ultimissime ore sono state approvate nomine di non poca importanza, poltrone ambite per giornalisti e partiti politici. La più importante è probabilmente quella che riguarda Carlo Fontana alla condirezione della TGR. Fontana, stimatissimo dal PD, era il capo della TGR Lazio. Ora, in vista delle prossime elezioni regionali di settembre un superlavoro lo attende ed in seguito verrà utilizzato il job posting per trovare il suo sostituto al vertice della testata laziale (posizione altrettanto fondamentale in vista delle prossime elezioni a sindaco di Roma). Ma anche un'altra nomina è stata finalmente formalizzata: si tratta di quella di Paolo Corsini alla vicedirezione di Rai 2. Avrà la delega all'informazione e comincerà da settembre. Ultima ma non ultima, la nomina di Imbriale a vice direttore di Rai Play, una piattaforma negli ultimi tempi in grande spolvero. A settembre poi bisognerà sciogliere ancora alcuni nodi, tra i quali quello riguardante la vicedirezione di Raiuno. Fabrizio Salini, amministratore delegato della RAI, avrebbe optato per Angelo Mellone.

Intanto, Igor de Blasio, consigliere leghista nel Cda Rai, a quanto si apprende ha scritto una lettera ai vertici di viale Mazzini per avere chiarimenti in merito all'episodio che ha visto protagonista domenica scorsa Valentina Bisti.