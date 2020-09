Rai, Cda prorogato di un anno: il retroscena. Bettini a Cinecittà?

A viale Mazzini non si parla d'altro: il Cda Rai potrebbe essere prorogato di un anno, vale a dire fino a luglio 2022. L'ipotesi, caldeggiata dagli attuali vertici Rai che spingono per la riconferma, troverebbe il gradimento dei 5Stelle e delle forze di centrodestra (cioè della vecchia maggioranza gialloverde) tanto che c'è chi starebbe valutando di inserire una norma ad hoc nel prossimo milleproroghe. Ma dalle parti del Pd è già partito il fuoco di sbarramento: di prorogare Foa e Salini non ne vogliono sentir parlare nemmeno per scherzo: "Non esiste nessuna ipotesi di proroga di un anno del Cda Rai. Il prossimo anno ci sara' un nuovo Cda Rai" spiegano piccati dal nazareno. Intanto in casa Rai si continua a parlare di nomine. A quanto siamo in grado di rivelare novità saranno presto in arrivo: Maria Pia Ammirati, molto stimata da Gualtieri e Franceschini, sarà presto a capo della "fiction" (liberando così il posto al vertice di Cinecittà; i soliti bene informati giurano che al suo posto potrebbe approdare Goffredo Bettini) mentre Maria Concetta Mattei sarebbe in pole position per dirigere la scuola di giornalismo di Perugia. Altro papabile è Andrea Montanari. Nel frattempo Ilaria Capitani sta per approdare alla Rai Tre di Franco Di Mare in qualità di vicedirettore mentre alla Rainews guidata da Andrea Vianello potrebbe approdare (sempre come vicedirettore) Alessio Rocchi (attuale capostruttura Rai Uno) insieme a Bergamini e Romagnoli. Confermato Filippo Nanni.