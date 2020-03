Rai, Antonio Di Bella è il nuovo coordinatore editoriale

Parte oggi l'osservatorio permanente per combattere le fake news sul coronavirus. Ad annunciarlo e' l'Amministratore Delegato della Rai Fabrizio Salini, che descrive questo progetto come "ulteriore sforzo del Servizio Pubblico nell'informare correttamente il Paese". L'iniziativa e' prevista dal Contratto di servizio e dal Piano Industriale. Si tratta di una task force coordinata dal direttore di RaiNews24 Antonio Di Bella, con Gerardo D'Amico - giornalista che per la testata "allnews" gestisce il settore medico/scientifico - Segretario Organizzativo. Fin qui tutto chiaro. Quello che però Salini non ha detto è che contestualmente ha nominato Di Bella coordinatore editoriale.