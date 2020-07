Rai, gaffe al Tg2: “Salvini non andrà a processo”

Matteo Salvini non andrà a processo. La gaffe è andata in onda ieri sul Tg2 che, proprio in una diretta dal Senato a pochi secondi dalla chiusura delle votazioni sul caso Open Arms, ha annunciato “il colpo di scena”.

“Salvini non andrà a processo, non è stata concessa l’autorizzazione”, dice in diretta la giornalista parlamentare Maria Antonietta Spadorcia.

La cronista posa il telefono e prende la parola. “È proprio di ora il risultato, non è passata l’autorizzazione a procedere…” è stato l’incipit del servizio della cronista di Palazzo Madama.