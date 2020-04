Rai, il governo non vuole allarmismo sul Coronavirus. Mentre Pd e 5Stelle...

Rai, il Pd ora vuole Di Bella al Tg1 oppure Orfeo al Tg3. I 5Stelle sognano Franco Di Mare al posto della Calandrelli a Rai 3. Il Tg2 di Sangiuliano primo nel Qualitel. Intanto dal governo continuano a predicare alla Rai di non creare allarmismo sul coronavirus...

Ultime notizie dalla Rai: un notissimo esponente politico dei 5Stelle vorrebbe l'ennesimo rimescolamento di carte dopo che è saltato il piano industriale e quindi il "genere" day time. In particolare i 5Stelle avrebbero messo gli occhi sulla direzione di Rai Tre ora appannaggio della Calandrelli. Al suo posto sognano Franco Di Mare. Per farla breve, in questo momento sia i 5Stelle che il Pd sono scontenti di Salini sia per la gestione dell’emergenza (l'informazione viene giudicata confusionaria e allarmistica e il coordinamento editoriale arrivato in ritardo) che per la gestione aziendale (c'è chi ha ormai accumulato troppi incarichi importanti). Addirittura tutta l'informazione Rai viene messa sotto accusa dal Nazareno. Per il Pd, Tg1 e Tg3 sono troppo spostati sui 5Stelle mentre il Tg2 è ritenuto Salvini-dipendente (anche se l’indice Qualitel ha recentemente sfatato questo "mito": il primo telegiornale della Rai per qualità è proprio il Tg2 diretto da Gennaro Sangiuliano. Il Tg delle 20:30 ha ottenuto un punteggio di 8,2 come Indice di gradimento e come Indice sintetico Qualità dell’informazione 8,4). Così il Pd continua a rivendicare una direzione dei telegiornali per un riequilibrio: o Antonio Di Bella al Tg1 oppure Mario Orfeo al Tg3. Senza questi cambi per i dem non si deve toccare nulla. Intanto dal governo continuano a predicare alla Rai di non creare allarmismo sul coronavirus. E si dice che sia proprio per questo motivo che recentemente all'ultimo momento è "saltato" qualche "speciale" serale in merito.