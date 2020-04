Rai, il Pd pronto a chiedere le dimissioni del Presidente della Vigilanza

Dal Pd si tengono lontani dalla polemica Conte/Salvini Meloni. Certo, non è assolutamente piaciuta la richiesta del presidente della Commissione di Vigilanza Barachini di riequilibrio nei tg senza prima passare dalla Commissione. E a quanto è in grado di rivelare Affaritaliani la prossima volta (se si ripeterà un fatto del genere) il Pd chiederà le dimissioni del neopresidente. Ma ora, dal Nazareno, gli occhi sono puntati sui movimenti di Di Maio all'interno della Rai. Rai Uno, Tg1 ( "GiggiUno" come ora viene chiamato il Telegiornale della rete ammiraglia) e Tg3 in particolare, dove il Ministro degli Esteri è ormai iperpresente. Troppo, secondo il Pd, che ha richiesto uno studio che dovrebbe essere pronto in settimana sulle presenze del leader grillino nei programmi Rai. Poi si tornerà all'attacco di Salini (sempre più criticato dal Pd) per chiedere un maggior pluralismo nell'informazione Rai.

Ultimissime novità dalle Reti:

Rai1: Si lavora per far ripartire entro la fine di aprile Vieni con me, anche perché il 24 aprile finiscono le puntate del Paradiso del signore e la Vita in diretta non decolla nonostante il crollo della D’Urso per la sospensione Uomini e Donne che però torna il 20 aprile. E si punta a far ripartire anche L’Eredità che potrebbe durare tutta l’estate se non si trova una soluzione autorale per Reazione a catena (il gioco prevede squadre di tre concorrenti sempre molto ravvicinati).

Rai2: In cantiere ci sono tre prime serate di Arbore e un programma di Costanzo sulla storia della tv. La rete destinata a parlare ai giovani abdica definitivamente puntando su due "grandi vecchi". Addio rinnovamento, inversione a u rispetto a Freccero, scelto da Salini per innovare.

Rai3: Avanti così fino a luglio inoltrato. “Sperimentazione” di Mi manda Raitre in prima serata (sperimentazione come 30 anni fa). E poche novità per le società di produzione: nuovo ciclo di Illuminate (Anele) e di Sconosciuti (Stand by me).