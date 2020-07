Rai, Massimo Giannini in pista per il talk di Rai Tre? Di Mare ci sta pensando

Continuano le grandi manovre in Rai. Al tg1 il Pd continua a tenere fermo il nome di Natalia Augias, attualmente capo del politico. Al Tg2, dopo che Ilaria Capitani ha rinunciato alla vicedirezione per continuare a rimanere in video, si cerca il sostituto di Andrea Covotta finito a Rai Quirinale. Alla fine il prescelto potrebbe essere un “tecnico” che ha garantito da capo del politico il rispetto di tutti. La paura del Pd però è proprio questa: perdere la garanzia di D’Amore a capo del politico. In realtà Sangiuliano forte dei successi del Tg e di Post (e dell'aumentata mole di programmi) oltre a D'amore vorrebbe anche Alfonso Marrazzo come vice. Intanto su Raitre si vocifera che per Agorà Luisella Costamagna potrebbe essere affiancata da Gianluca Semprini, l’ex di Sky a cui tutti riconoscono un grande equilibrio. Notizie ancora dalla Terza Rete: al programma Nord Sud, dopo il no di Gad Lerner, il volto “nordista” potrebbe essere rappresentato da Massimo Giannini, nuovo Direttore de La Stampa. Franco di Mare ci starebbe pensando. Dopo l'estate potrebbe invece tornare a New York (mantenendo però la direzione di Rainews) Antonio di Bella: il suo compito sarebbe quello di seguire da vicino le elezioni americane. Novità anche per il Talk di Raidue: Alessandro Giuli potrebbe essere affiancato da Francesca Fagnani, compagna di Enrico Mentana.