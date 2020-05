Rai, novità in arrivo. Tutti i nomi in pista

Come anticipato ieri mattina da Affaritaliani Palazzi & Potere (pezzo che ha letteralmente scatenato il panico ai piani alti di viale Mazzini) e come ripreso oggi da alcuni tra i principali quotidiani, ci sono lavori in corso tra PD e 5Stelle per cercare di trovare la "quadra" sulla delicata partita delle nomine che si trascina ormai da tempo. Al momento, non si sa ancora se il cda decisivo per dare il via libera alle nomine sull'informazione sarà quello di venerdì prossimo ma di sicuro PD e 5Stelle stanno lavorando per trovate (finalmente) la quadra.

L'Ad Salini sta aspettando l'ok da Di Maio, che ormai è tornato a decidere tutto nei 5Stelle, mettendo di lato anche lo stesso Crimi; le nomine sull'informazione potrebbero dunque slittare al cda successivo, previsto per fine maggio (il 25). Oltre a Orfeo al Tg3 (e di Di Mare a Rai 3) si parlerà anche di altre nomine. In Rai la Lega è troppo rappresentata mentre il Pd resta ampiamente sotto il livello di guardia, almeno secondo il Nazareno. Ecco allora alla Tgr nazionale, in vista anche delle regionali di ottobre, dovrebbe andare come condirettore unico Carlo Fontana ad affiancare il direttore Alessandro Casarin. Si parlerà anche delle vicedirezioni dei Tg, che scadono a giugno. Al Tg1 e Tg2 il Pd non è rappresentato e potrebbe puntare su due donne: Natalia Augias nella rete ammiraglia e Ilaria Capitani al Tg di Sangiuliano.

Novità anche sulle trasmissioni. Se la Bortone dovesse andare su Rai Uno, chiamata da Coletta in una striscia di politica la domenica dopo pranzo, Agorà dovrebbe essere condotta da Monica Giandotti, che dopo due anni di buoni successi ad Agorà Estate passerebbe a guidare quello più prestigioso dell'autunno - inverno. Per ora, intanto, condurrà ancora Agorà Estate. Al posto di Monica Maggioni, invece, potrebbe andare Giuseppe Pausciucco nel caso in cui l'ex presidente RAI decidesse di tornare in TV.

Intanto, in vista della riunione della Commissione di Vigilanza Rai, il Pd insieme ai 5Stelle starebbe valutando se far votare un documento contro il Presidente Foa. Le questioni sono sempre le solite: l'elezione contestata e l'ormai famosa questione della tentata truffa ai danni di viale Mazzini.

Ultimo ma non ultimo, Maurizio Mannoni: l'eterno conduttore di Linea Notte avrebbe espresso il desiderio di "scendere in campo". Il sogno nel cassetto sarebbe quello di candidarsi a sindaco di La Spezia per strappate la città alla destra.