Rai, Pd e 5Stelle trovano la quadra? Tutte le nomine in arrivo

“Fusse che fusse la vorta bbona” direbbe il barista di Ceccano interpretato da Nino Manfredi. Già perché a quando si apprende da fonti del settimo piano di viale Mazzini nel prossimo CDA Rai previsto per questa settimana potrebbero essere in arrivo le tanto agognate (dai partiti) nomine. In particolare, sembrerebbe essere stata trovata la quadra tra PD e 5Stelle dopo i veti incrociati degli ultimi mesi. Due i nomi sui quali si stanno accentrando le attenzioni in questi giorni: Mario Orfeo e Franco di Mare. Il primo finalmente approderebbe alla direzione del Tg3 al posto di Giuseppina Paterniti (che potrebbe essere spostata alla direzione radiofonica al posto di Mazzà anche se rumors la danno in arrivo a Rainews con Di Bella che a quel punto andrebbe alla direzione ex Verdelli) mentre per Di Mare ci sarebbe la direzione della Rete Tre ora appannaggio della Calandrelli (che può vantare la stima anche del Quirinale) e che così uscirebbe di scena dopo appena pochi mesi dalla nomina.

Intanto a Rai Com danno per sicura la nomina di Teresa De Santis alla Presidenza mentre Monica Maggioni lascerebbe la poltrona di AD solo per avere una trasmissione: si parla di una seconda serata su rai 1 in onda il lunedì oppure di un talk politico su Rai Due dove è in lizza anche Manuela Moreno.

Per Rai Cinema sembrano scontati i rinnovi di Nicola Claudio e Del Brocco anche se ci sono perplessità riguardo il limite degli 8 anni richiesti dall'Anac. Zinzilli in pole position per la direzione nuoviFormat. A Rai pubblicità confermato Marano, mentre qualcuno vorrebbe sostituire Tagliavia.