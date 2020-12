Rai, ritorna in pista "Detto Fatto". Schivato il rischio "chiusura"

A viale Mazzini l'ordine di scuderia è quello del silenzio più assoluto: dopo quanto accaduto nei giorni scorsi bisogna utilizzare il massimo della prudenza. Questo è il mantra che si registra dalle parti dell'amministratore delegato Fabrizio Salini. Intanto, si susseguono gli incontri ad alto livello per decidere il futuro di "Detto Fatto" dopo le polemiche dei giorni scorsi che hanno scosso la Rai. A quanto siamo in grado di rivelare, però, la riapertura del programma sembrerebbe essere imminente. Giusto il tempo di mettere a punto gli ultimi dettagli della nuova formula "riveduta è corretta". Insomma, non mancheranno novità. I lavori sono in corso e si spera che la messa in onda possa riprendere già dall'inizio della prossima settimana. O forse, chissà, anche prima.