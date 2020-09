Rai, Sanremo si farà. Novità in arrivo per Fiction e Scuola di giornalismo

"Non immaginiamo neanche che Sanremo non possa esserci. L'auspicio è che da qui ai primi di marzo si possano trovare le misure di sicurezza che possano consentire l'afflusso in sala normale senza correre alcun rischio. Credo sia questo l'obbiettivo". Lo ha detto il presidente della Rai, Marcello Foa, a margine del Prix Italia, sottolineando che "nessuno vuole prendere decisioni avventate, ma la lezione del Prix Italia è quella giusta: a un certo punto devi crederci, devi andare avanti e credo che Sanremo, che è stato l'ultimo grande evento prima del lockdown, nell'edizione 2021 possa essere ricordato come un momento di ripartenza gioiosa dopo la parentesi del covid. Naturalmente tutto questo con la responsabilità che è necessaria". Intanto in casa Rai non si perdono mai di vista le questioni legate alle nomine. A quanto siamo in grado di rivelare novità saranno presto in arrivo: Maria Pia Ammirati, molto stimata in casa Pd da Gualtieri e Franceschini, sarà presto a capo della "fiction" mentre Maria Concetta Mattei sarebbe in pole position per dirigere la scuola di giornalismo di Perugia. Altro papabile è Andrea Montanari. Nel frattempo Ilaria Capitani sta per approdare alla Rai Tre di Franco Di Mare in qualità di vicedirettore mentre alla Rainews guidata dall'ottimo Andrea Vianello potrebbe approdare (sempre come vicedirettore) Alessio Rocchi (attuale capostruttura Rai Uno).

Capitolo Radio Rai: per arginare l'annoso problema del calo di ascolti si starebbe pensando all'arrivo di rinforzi. Per questo c'è chi prospetta la nomina di due condirettori ai quali affidare la cura delle edizioni del Gr2, del Gr3 e di Radio Parlamento per differenziare target e tematiche informative ed evitare così che gli stessi servizi radiofonici vadano in onda su più testate. E' già scattato il totonomi dei "papabili".