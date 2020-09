Rai, scintille Fiano-Giorgino scontro Pd-Centrodestra

Dopo le critiche all’approfondimento del dopo elezioni sul Tg1 (condotto da Giorgino) da parte del Nazareno oggi ad Agorà è andato in onda il secondo round: il match televisivo fra Fiano (deputato pd) e lo stesso Giorgino. Il primo accusava il secondo di essere poco obiettivo, l’altro rispondeva di essere super partes. Il deputato ha contestato la ricostruzione del giornalista del risultato delle ultime regionali, parlando di "peana difensivo per la Lega", e ricordando che, intervistando Matteo Salvini sul risultato elettorale, Giorgino aveva detto: "...qualcuno addirittura dice che lei avrebbe perso...". "Dovrebbe fare il giornalista obiettivo - ha aggiunto Fiano - e non il difensore della Lega". Il volto del Tg1 ha reagito, chiedendo di lasciare i giornalisti al di fuori della polemica e parlando di un'intimidazione nei suoi confronti. "Questo fa male al giornalismo, l'intimidazione - ha affermato -. Non si permetta di criticare l'operato del Tg1 in questo modo".

Per tutto il pomeriggio sono partiti comunicati a raffica con la Lega a difendere Giorgino ed il Pd ad affermare che nei talk è normale anche criticare un giornalista. Chiarissime in questo senso le parole del vice capogruppo PD alla camera Michele Bordo: " "Francesco Giorgino conosce meglio di tanti altri le regole del gioco dei talk show politici visto che vi partecipa. Si rassegni: se e' legittima la sua opinione, personale o da giornalista del servizio pubblico, espressa in uno studio televisivo lo e' altrettanto quella della politica e degli eletti in Parlamento che si trovano a confrontarsi con lui".

Intanto, c'è chi dice che Giorgino possa essere nominato alla vicedirezione di Rai Uno. “O lui o Mellone” avrebbero detto al Direttore di Rai Uno Coletta dai piano alti di Viale Mazzini. Quindi i ViceDirettori potrebbero diventare 7, come 7 sono diventati a Rai News col nuovo Direttore Andrea Vianello.