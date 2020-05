Rai, un successo targato Rainews

Da oggi il Tg1 riprende le edizioni regolari che in periodo di emergenza erano state curate da Rainews diretta da Antonio Di Bella cosi come il tg2 ritorna alle 18.15. Rainews resterà alle 6.30 e alla notte. In realta gli ascolti sono andati benissimo ma le redazioni hanno premuto per il ritorno allo status quo ante. Rainews, spiegano da viale Mazzini, ha comunque tenuto botta e rispetto ai primi mesi dello scorso anno ha fatto oltre il 200 per cento di ascolto in piu'.