Rai, Veltroni è ovunque. E c'è chi lo sogna al vertice di Rcs

Walter Veltroni è ovunque, a presentare il suo libro. Soprattutto a Rai 3, diretta dall'amico Franco Di Mare. E fra i Dem, in maniera riservata ma convinta, hanno incominciato ad interrogare l'Agcom per sapere come viene "conteggiato" Veltroni quando promuove il suo nuovo giallo. Il rischio è che il "troppo" Veltroni in quota Pd penalizzi gli esponenti politici del Nazareno. Insomma, il rischio è che prima o poi i parlamentari e i senatori del Partito Democratico si sentiranno dire dalle Tv nostrane: oggi non può stare in video perché c'è troppo Pd. Ma anche in RCS sembra che abbiano sempre più simpatia per Walter Veltroni. Il "padre fondatore" del Partito Democratico pare essere ormai tra i favoritissimi di Urbano Cairo tanto che c'è chi sogna grandi progetti per lui, addirittura un ruolo di vertice ai piani alti di Rcs, magari affiancato da un giovane alla direzione del Corriere della Sera. Staremo a vedere. Possibili novità in arrivo anche per la Gazzetta del Mezzoggiorno: c'è chi sogna Concita De Gregorio alla direzione per il rilancio del giornale.